Какими будут поезда высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург: Никитин назвал ключевые особенности

— Скорости 400 километров в час — это абсолютно новые принципы движения, уникальный проект. Это сцепление колесо-рельс, работа двигателей, обеспечение электричеством такой мощности, чтобы разогнаться. Никто такие скоростные магистрали не строил в таком климате. Опытное движение начнется в 2027 году, — подчеркнул глава министерства.