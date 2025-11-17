Ричмонд
Какими будут поезда высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург: Никитин назвал ключевые особенности

Никитин: рейсы российских высокоскоростных поездов стартуют в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Россия постепенно приближается к запуску новой высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Министр транспорта Андрей Никитин рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову, как продвигается проект и когда можно ожидать первые поезда.

— К созданию электропоезда привлечены десятки лучших машиностроительных компаний страны. Многие из разработчиков — ученики тех самых людей, кто создавал ЭР200, экспериментальные электровозы, испытывал и внедрял электропоезд «Сапсан», — пояснил Никитин.

По словам министра, вагоны и локомотивы создаются российскими инженерами. Для опытного движения специальных поездов приоритетно строится участок дороги от Москвы до Твери.

— Скорости 400 километров в час — это абсолютно новые принципы движения, уникальный проект. Это сцепление колесо-рельс, работа двигателей, обеспечение электричеством такой мощности, чтобы разогнаться. Никто такие скоростные магистрали не строил в таком климате. Опытное движение начнется в 2027 году, — подчеркнул глава министерства.

Напомним, новая высокоскоростная железная дорога свяжет Москву и Санкт-Петербург, позволяя преодолевать путь всего за 2,5 часа.

