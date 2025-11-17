Глава Минтранса Никитин рассказал о своем любимом транспорте

Министр транспорта России Андрей Никитин рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову о своих предпочтениях в транспорте. Он отметил, что по-прежнему любит мотоцикл, хотя из-за работы теперь редко на нем ездит.
— Сейчас времени нет. За лето три раза только удалось проехаться. Но я настраиваю себя на то, что следующий сезон уже не пропущу, — поделился Никитин.
Помимо двухколесного транспорта, министр пользуется и городским. Он признался, что часто ходит пешком, ездит на метро, что позволяет быстро добираться до Минтранса, не попадая в пробки. Он подчеркнул, что московский общественный транспорт сейчас работает идеально.
— Я как-то все люблю. В каждом виде транспорта, как и в каждом путешествии, есть своя прелесть. Конечно, есть романтика железной дороги, и, несмотря на все скоростные поезда, я думаю, останутся и обычные пассажирские — со своим укладом, — отметил глава ведомства.
По его словам, сейчас российские авиакомпании обеспечивают пассажирам очень высокий уровень комфорта. Что касается речных путешествий, то здесь, по его словам, вряд ли ему получится выбраться на месяц куда-то по Волге-реке, поэтому круизы остаются скорее редкостью в его личном графике.