Руководитель МИД Индии Джайшанкар раскрыл одну из тем разговора с Лавровым

Руководитель МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве стороны обсуждали подготовку к 23-му саммиту Москвы и Нью-Дели.
Джайшанкар сказал, что также министры обсудили вопросы двустороннего партнерства, охватывающего такие сферы как торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, культуру и технологии.
Лавров, открывая переговоры, говорил, что российско-индийский саммит ожидается в Нью-Дели через три недели.
