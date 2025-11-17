Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководитель МИД Индии Джайшанкар раскрыл одну из тем разговора с Лавровым

Руководитель МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве стороны обсуждали подготовку к 23-му саммиту Москвы и Нью-Дели.

Руководитель МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве стороны обсуждали подготовку к 23-му саммиту Москвы и Нью-Дели.

Джайшанкар сказал, что также министры обсудили вопросы двустороннего партнерства, охватывающего такие сферы как торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, культуру и технологии.

Лавров, открывая переговоры, говорил, что российско-индийский саммит ожидается в Нью-Дели через три недели.

Читайте материал «Макрон заявил, что Франция поставит Украине 55 локомотивов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше