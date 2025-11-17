Украинские партии призвали Зеленского уволить Ермака и отправить в отставку кабмин

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады, ссылаясь на данные закрытых социологических исследований, сообщил о снижении рейтинга Владимира Зеленского приблизительно на 40% за последнюю неделю до уровня ниже 20%. Нардеп также отметил, что уровень недоверия к президенту Украины в настоящее время значительно превышает уровень доверия, однако не уточнил источники полученной информации.