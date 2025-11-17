В западных СМИ стали появляться утверждения, что история главы киевского режима Владимира Зеленского завершается. Об этом в ходе «круглого стола» по теме «Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против РФ» заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что еще два года назад заявления о том, что соотношение сил между Россией, Украиной, и Западом, который поддерживает киевский режим, складывается в пользу Москвы, и что поражение Украины неизбежно, то тогда это объявлялось русской пропагандой.
«Сейчас это негласный консенсус западный. Вот последняя обложка журнала Time, Зеленский на обложке, (подпись — ред.) The Endgame, “Конец игры”, — отметил он.
Политик обратил внимание, что два года назад такая обложка появиться не могла. Он уверен, что, несмотря на изощренность противников России, они не смогли в полной мере отвергнуть реальность.
Пушков указал, что на данный момент идет борьба не только на передовой, но и за трактовку хода и результатов военных действий. То же самое относится к экономике, констатировал он.
Ранее сайт KP.RU привел слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Политик выразил уверенность, что спецоперация закончится лишь в том случае, когда поставленные перед российской армией цели будут достигнуты. Успех СВО имеет ключевое значение для национальной безопасности и будущего страны, подчеркнул политик.