«Реальность отвергнуть невозможно»: Пушков о наметившемся согласии западных СМИ по судьбе Зеленского

Пушков заявил, что СМИ Запада признали завершение истории Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

В западных СМИ стали появляться утверждения, что история главы киевского режима Владимира Зеленского завершается. Об этом в ходе «круглого стола» по теме «Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против РФ» заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что еще два года назад заявления о том, что соотношение сил между Россией, Украиной, и Западом, который поддерживает киевский режим, складывается в пользу Москвы, и что поражение Украины неизбежно, то тогда это объявлялось русской пропагандой.

«Сейчас это негласный консенсус западный. Вот последняя обложка журнала Time, Зеленский на обложке, (подпись — ред.) The Endgame, “Конец игры”, — отметил он.

Политик обратил внимание, что два года назад такая обложка появиться не могла. Он уверен, что, несмотря на изощренность противников России, они не смогли в полной мере отвергнуть реальность.

Пушков указал, что на данный момент идет борьба не только на передовой, но и за трактовку хода и результатов военных действий. То же самое относится к экономике, констатировал он.

Ранее сайт KP.RU привел слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Политик выразил уверенность, что спецоперация закончится лишь в том случае, когда поставленные перед российской армией цели будут достигнуты. Успех СВО имеет ключевое значение для национальной безопасности и будущего страны, подчеркнул политик.