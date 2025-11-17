Конец «сигаретной войны»: Литва готова открыть границу с Белоруссией

Литва может досрочно открыть границу с Белоруссией, закрытую на месяц из-за скандала с контрабандными сигаретами на метеозондах. С таким заявлением, дающим надежду на скорое возобновление сообщения, выступил главный советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, передает ТАСС.
«Вопрос досрочного открытия границы подлежит обсуждению. Нам важно, чтобы против нас прекратились гибридные атаки», — заявил он журналистам.
По словам Будриса, ситуация, которая и привела к закрытию границы, кардинально изменилась. «Ситуация изменилась, она взята под контроль. Аэропорты стабильно работают», — подчеркнул он.
Напомним, 29 октября Вильнюс пошел на беспрецедентный шаг, полностью закрыв автодорожную границу с Белоруссией на месяц. Причиной стала так называемая «воздушная контрабанда» — массовая переброска с белорусской территории дешевых сигарет на метеозондах. Власти Литвы назвали это «гибридной атакой» и заявили, что она создает прямую угрозу безопасности полетов гражданской авиации. Из-за этих инцидентов литовские аэропорты были вынуждены несколько раз приостанавливать работу. Вильнюс обвинял Минск в том, что белорусские власти умышленно не борются с контрабандистами. Теперь, судя по заявлению советника президента, «гибридные атаки» прекратились.