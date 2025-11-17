Конец «сигаретной войны»: Литва готова открыть границу с Белоруссией

Напомним, 29 октября Вильнюс пошел на беспрецедентный шаг, полностью закрыв автодорожную границу с Белоруссией на месяц. Причиной стала так называемая «воздушная контрабанда» — массовая переброска с белорусской территории дешевых сигарет на метеозондах. Власти Литвы назвали это «гибридной атакой» и заявили, что она создает прямую угрозу безопасности полетов гражданской авиации. Из-за этих инцидентов литовские аэропорты были вынуждены несколько раз приостанавливать работу. Вильнюс обвинял Минск в том, что белорусские власти умышленно не борются с контрабандистами. Теперь, судя по заявлению советника президента, «гибридные атаки» прекратились.