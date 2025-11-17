Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Denník N: в Братиславе к митингу оппозиции примкнули около 50 тыс. человек

Акция приурочена ко Дню борьбы за свободу и демократию в Словакии.

Источник: Аргументы и факты

Около 50 тысяч активистов стали участниками митинга оппозиции в Братиславе, пишет словацкое издание Denník N, ссылаясь на главу оппозиционной либеральной партии Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия») Михала Шимечку.

Сообщается, что митинг был приурочен ко Дню борьбы за свободу и демократию, который в Словакии отмечают 17 ноября в память о произошедшей в 1989 году в Чехословакии «бархатной революции».

Акция состоялась вечером 17 ноября на Площади свободы перед зданием словацкого правительства в Братиславе, активисты собрались на митинг, несмотря дождь. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, направленные против действующего кабмина Словакии во главе с Робертом Фицо.

Организаторами митинга в этом году стали оппозиционные партии Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия»), KDH (Kresťanskodemokratické hnutie, «Христианско-демократическое движение»), SaS (Sloboda a Solidarita, «Свобода и солидарность»), представленные в парламенте, а также партия Demokrati («Демократы»).

Напомним, в конце января в более чем 20 городах Словакии прошли митинги под лозунгом «Словакия — это Европа». Их организатором выступила проукраинская общественная организация. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии составили украинцы.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше