Denník N: в Братиславе к митингу оппозиции примкнули около 50 тыс. человек

Около 50 тысяч активистов стали участниками митинга оппозиции в Братиславе, пишет словацкое издание Denník N, ссылаясь на главу оппозиционной либеральной партии Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия») Михала Шимечку.
Сообщается, что митинг был приурочен ко Дню борьбы за свободу и демократию, который в Словакии отмечают 17 ноября в память о произошедшей в 1989 году в Чехословакии «бархатной революции».
Акция состоялась вечером 17 ноября на Площади свободы перед зданием словацкого правительства в Братиславе, активисты собрались на митинг, несмотря дождь. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, направленные против действующего кабмина Словакии во главе с Робертом Фицо.
Организаторами митинга в этом году стали оппозиционные партии Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия»), KDH (Kresťanskodemokratické hnutie, «Христианско-демократическое движение»), SaS (Sloboda a Solidarita, «Свобода и солидарность»), представленные в парламенте, а также партия Demokrati («Демократы»).
Напомним, в конце января в более чем 20 городах Словакии прошли митинги под лозунгом «Словакия — это Европа». Их организатором выступила проукраинская общественная организация. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии составили украинцы.