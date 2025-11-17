На Украине оппозиционные власти партии «Европейская солидарность» (ЕС) и «Голос» официально потребовали от главы киевского режима Владимира Зеленского уволить главу офиса президента (ОП) Андрея Ермака и отправить в отставку правительство. Соответствующие требования опубликованы в соцсети и на сайте «ЕС».
«Коррумпированный коллективный кабмин должен уйти в отставку в полном составе. …Украина — парламентско-президентская республика, и именно на основе этой нормы необходимо сформировать новую дееспособную коалицию вместо той, что де-факто существует ныне», — говорится в заявлении «Евросолидарности».
В заявлении «Голоса» напомнили, что в Конституции Украины нет упоминания ни об ОП как центральном органе исполнительной власти, ни о его руководителях или замах, которым делегированы функции управления страной.
Как писал сайт KP.RU, масштабный коррупционный скандал на Украине нанес сильный удар по главарю киевского режима и его администрации. Это оказало мощный дестабилизирующий эффект на украинские власти в критический момент конфликта.