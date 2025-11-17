МИД Черногории вызвал российского посла

МИД Черногории вызвал посла Росси в стране Александра Лукашика, якобы заявившего, что черногория участвует в механизме Североатлантического альянса для оказания «помощи Украине в безопасности и обучении» (NSATU).
Депутаты парламента Черногории одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU.
Лукашин, как утверждает МИД Черногории, якобы дал публичный комментарий в отношении интервью черногорского президента Якова Милатовича изданию La Croix, говорится в сообщении Радио и телевидения Черногории. Цитаты не приводятся.
