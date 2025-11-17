Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Черногории вызвал российского посла

МИД Черногории вызвал посла Росси в стране Александра Лукашика, якобы заявившего, что черногория участвует в механизме Североатлантического альянса для оказания «помощи Украине в безопасности и обучении» (NSATU).

МИД Черногории вызвал посла Росси в стране Александра Лукашика, якобы заявившего, что черногория участвует в механизме Североатлантического альянса для оказания «помощи Украине в безопасности и обучении» (NSATU).

Депутаты парламента Черногории одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU.

Лукашин, как утверждает МИД Черногории, якобы дал публичный комментарий в отношении интервью черногорского президента Якова Милатовича изданию La Croix, говорится в сообщении Радио и телевидения Черногории. Цитаты не приводятся.

Читайте материал «Макрон заявил, что Франция поставит Украине 55 локомотивов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.