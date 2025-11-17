Посол России вызван в МИД Черногории из-за заявлений о НАТО

В МИД Черногории также подчеркнули, что страна самостоятельно определяет свою внешнюю политику, следуя курсу на членство в НАТО и ЕС, и любые аналогичные заявления в дальнейшем будут расцениваться как враждебные действия. Поводом для вызова посла стали его комментарии по поводу решения парламента направить до двух военнослужащих в механизм НАТО (NSATU), который занимается подготовкой украинских сил. Российский дипломат расценил этот шаг как подтверждение антироссийского курса Подгорицы и стремление участвовать в инициативах, направленных против Москвы.