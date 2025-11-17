Украинская оппозиция потребовала от Зеленского уволить Ермака

Партии «Европейская солидарность» и «Голос» официально потребовали от Владимира Зеленского отстранить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку действующее правительство и сформировать новую парламентскую коалицию с участием не только пропрезидентской «Слуги народа», а также создать новый кабинет министров.
Поводом для требований стало расследование коррупционного скандала, связанного с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
«Коррумпированный коллективный кабмин должен уйти в отставку в полном составе. Речь идёт не о персоналиях, а о системе управления. Не просто о замене правительства, а о возвращении ему политической субъектности. Еак и парламенту. Украина — парламентско-президентская республика, и именно на основе этой нормы нужно сформировать новую, дееспособную коалицию», — говорится в обращении «Европейской солидарности» в Facebook*.
В свою очередь, в «Голосе» подчеркнули, что выявленная коррупция в высших эшелонах власти представляет «экстраординарную угрозу для украинской государственности». Несмотря на действующее военное положение, партия настаивает на «очистке центров принятия решений», которые, по её мнению, монополизировали всю государственную власть.
«В Конституции Украины нет ни слова об офисе президента как центральном органе власти, ни о его руководителях, которым фактически делегированы функции управления страной. Действующее руководство ОП, начиная с его главы, требует полной и немедленной перезагрузки. Это ключевое условие любых реформ в системе власти», — заявили в «Голосе», также призвав перезагрузить состав парламентских комитетов и сформировать новое правительство на основе парламентского большинства.
Как отмечает издание «Страна», у «Европейской солидарности» (26 депутатов) и «Голоса» (19) в сумме 45 голосов в Верховной Раде. Для формирования коалиции и принятия решений необходимо минимум 226 голосов.
Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая призвала делать ставки, вернётся ли в страну секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, которого также связывают с коррупционным делом.
