Украинская оппозиция потребовала от Зеленского уволить Ермака

«Коррумпированный коллективный кабмин должен уйти в отставку в полном составе. Речь идёт не о персоналиях, а о системе управления. Не просто о замене правительства, а о возвращении ему политической субъектности. Еак и парламенту. Украина — парламентско-президентская республика, и именно на основе этой нормы нужно сформировать новую, дееспособную коалицию», — говорится в обращении «Европейской солидарности» в Facebook*.