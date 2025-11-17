Ричмонд
Сайт Верховной рады опубликовал петицию об отставке правительства Украины

Кабмин под руководством премьер-министра Юлии Свириденко должен уйти в отставку з-за потери доверия общества, говорится в тексте документа.

Как уточняется, речь идет о масштабной коррупции в сфере энергетики.

О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября. Фигурантами дела стали высокопоставленные политики.

Украинские СМИ заявляли, что масштабное ело о коррупции стало причиной обострения противоречий внутри партии Зеленского. Часть депутатов, как утверждается, чувствуют себя «обманутыми дважды». Они пришли к выводу, что их дезинформировали, убеждая, что закон о сокращении независимости антикоррупционных ведомств не был связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, который считается соратником Зеленского. Многие парламентарии чувствую себя «свободными от обязательств» после разрыва внутриэлитного «общественного договора».

Читайте материал «Две украинских партии потребовали отставки Ермака и правительства страны».

