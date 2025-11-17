17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Японии сократилась на 1,8% в годовом выражении в третьем квартале 2025 года, что стало первым спадом за последние шесть кварталов, сообщает Синьхуа со ссылкой на предварительные данные правительства.
По данным Кабинета министров, в квартальном исчислении реальный валовой внутренний продукт (ВВП), скорректированный с учетом инфляции, в период с июля по сентябрь снизился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Сокращение ВВП было вполне ожидаемым, поскольку экономика страны сталкивалась с высокой инфляцией, вялым частным потреблением и более высокими тарифами в США.
Экспорт уменьшился на 1,2% по сравнению с апрелем-июнем, тогда как импорт снизился на 0,1%. В результате внешний спрос, или экспорт за вычетом импорта, снизил ВВП на 0,2 процентных пункта, что составляет половину общего снижения.
Согласно другим ключевым показателям, частное потребление, на долю которого приходится более половины экономического производства, увеличилось на 0,1%, а корпоративные инвестиции выросли на 1,0%.-0-