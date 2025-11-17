Экономика Японии сократилась на 1,8% в годовом выражении в третьем квартале

Экспорт уменьшился на 1,2% по сравнению с апрелем-июнем, тогда как импорт снизился на 0,1%. В результате внешний спрос, или экспорт за вычетом импорта, снизил ВВП на 0,2 процентных пункта, что составляет половину общего снижения.