Чем известен Шойгу, на которого готовилось покушение в Москве

После краткого периода работы в Госкомитете РСФСР по архитектуре и строительству, весной 1991 года Шойгу был назначен на пост главы только что созданного Российского корпуса спасателей. В 1991 году Шойгу и его подчиненные поддержали президента Бориса Ельцина. После этих событий Российский корпус спасателей был преобразован в Госкомитет, напрямую подчиняющийся президенту. Так Шойгу перешел к руководству ключевой структурой российских экстренных служб.