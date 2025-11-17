Чем известен Шойгу, на которого готовилось покушение в Москве

Именем Сергея Шойгу названы улицы в городах Чадан и Шагонар (Республика Тыва).
На секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу было совершено покушение 13 ноября. О том, что диверсанты собирались его ликвидировать, стало известно только спустя несколько дней. Биография Шойгу и его карьерные взлеты от тувинского строителя до секретаря Совбеза — в материале URA.RU.
Карьера Шойгу всегда шла вверх.
Биография Шойгу: отец партийный деятель КПСС.
Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в небольшом городке Чадан, Это была семья редактора местной районной газеты Кужугета Шойгу и зоотехника Александры Шойгу (в девичестве — Кудрявцевой).
Его отец, Кужугет Шойгу, впоследствии сделал партийную карьеру. Он занимал высокие посты в иерархии Тувинской АССР, будучи секретарем тувинского обкома КПСС и первым заместителем Совета министров.
Мать Шойгу родом из Орловской губернии, в подростковом возрасте вместе с семьей переехала в донбасский город Кадиевку (ныне Стаханов в ЛНР). Именно в Стаханове Сергей Шойгу был крещен в 1960 году.
После окончания школы в родном Чадан Шойгу поступил в Красноярский политех. Вуз он успешно окончил в 1977 году и получил диплом инженера-строителя.
На протяжении последующих 11 лет Сергей Кужугетович строил карьеру, работая в строительных организациях Тувы, Красноярского края и Хакасии. Он последовательно продвигался по карьерной лестнице, в итоге заняв должность управляющего строительным трестом.
Перестройка и новый виток карьеры Шойгу.
В 1988 году, на волне перестроечных процессов, Шойгу сделал резкий карьерный поворот, перейдя на партийную работу и заняв должность второго секретаря Абаканского горкома КПСС. Спустя непродолжительное время, в 1990 году, он переехал в Москву.
После краткого периода работы в Госкомитете РСФСР по архитектуре и строительству, весной 1991 года Шойгу был назначен на пост главы только что созданного Российского корпуса спасателей. В 1991 году Шойгу и его подчиненные поддержали президента Бориса Ельцина. После этих событий Российский корпус спасателей был преобразован в Госкомитет, напрямую подчиняющийся президенту. Так Шойгу перешел к руководству ключевой структурой российских экстренных служб.
Политическим событием для Шойгу стало создание в 1999 году движения «Единство», которое было сформировано для участия в парламентских выборах в противовес коммунистам. Сергей Кужугетович возглавил эту структуру, которая, к всеобщему удивлению, заняла второе место по количеству мандатов, уступив лишь КПРФ. Шойгу также сыграл ключевую роль в формировании одной из ведущих политических сил современной России — партии «Единая Россия».
В эпоху Ельцина Шойгу пришел к руководству российских экстренных служб.
Дружба Путина и Шойгу.
Шойгу на протяжении долгих лет пользовался особым доверием президента России Владимира Путина. Два года назад Путин и Шойгу отправились вместе в тайгу, чтобы провести там отпуск.
Во время отдыха в Сибири с министром обороны в 2021 году в машину президента чуть не врезалось стадо маралов. Это произошло, когда они вместе объезжали заповедник.
«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», — рассказал тогда Путин.
Также они осмотрели предполагаемое лежбище медведя в тайге, катались на лодках и ловили рыбу. Путин и Шойгу во время поездки в тайгу сварили пойманную щуку.
Во время отдыха Шойгу рассказывал Путину о природе Сибири.
Достижения Шойгу на посту Министра обороны.
После избрания Владимира Путина на третий президентский срок в 2012 году, карьера Шойгу вновь претерпела стремительные изменения. По представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева его утвердили губернатором Московской области.
Однако пребывание Шойгу на должности главы Подмосковья оказалось недолгим. Уже в ноябре 2012 года он был назначен на пост министра обороны РФ, сменив Анатолия Сердюкова, в ведомстве которого было много коррупционных скандалов.
На посту Министра обороны РФ Шойгу сумел принципиально изменить структуру армии, пишет RT. Вот главные факты о его работе в ведомстве:
в структуру армии вернули дивизии, ранее переформатированные в бригады;были сформированы силы специальных операций и воздушно-космические силы;для ремонта военной техники и обеспечения питанием в полевых условиях перестали привлекать коммерческие компании;ВС РФ отказались от покупки иностранной военной техники в пользу продукции российского ВПК;перевооружение прошли все виды родов войск;появилось главное военно-политическое управление ВС РФ, которое занялось организацией воспитательной работы военнослужащих;создано военно-патриотическое движение «Юнармия»;стали организовывать Армейские международные игры;во время руководства Шойгу ВС РФ обеспечивали безопасность воссоединения Крыма, провели военную операцию в Сирии и начали проводить СВО на Украине.
На посту секретаря Совбеза Шойгу продолжает курировать силовые ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение Путина об отставке Шойгу с должности министра обороны РФ «экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях» — новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов. После отставки Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Помимо этого Шойгу будет заместителем президента России в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Покушение на Шойгу в Москве.
По данным издания МК.RU, на Троекуровском кладбище в Москве готовилось покушение на Шойгу. Как сообщалось в изначальном пресс-релизе ЦОС ФСБ от 13 ноября, в организации покушения участвовали два гражданина России, мигрант из Центральной Азии и житель Киева. Для наблюдения за тем, когда Шойгу посетит могилы родственников, злоумышленники разместили камеру в цветочной вазе. Все подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ.