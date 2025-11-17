МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика из-за его комментария

Российского посла в Черногории Александра Лукашика вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за его комментария об участии Подгорицы в схемах Североатлантического альянса (НАТО) по помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU). Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает Радио и телевидение Черногории.