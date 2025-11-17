МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика из-за его комментария

Российского посла в Черногории Александра Лукашика вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за его комментария об участии Подгорицы в схемах Североатлантического альянса (НАТО) по помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU). Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает Радио и телевидение Черногории.
— Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами, — говорится в заявлении.
Конфликт начался после того, как депутаты парламента республики большинством голосов одобрили отправку военных для участия страны в NSATU. Причем армия Черногории, согласно официальной информации, насчитывает всего 1,9 тысячи солдат, а военный бюджет страны на год составляет примерно 42,2 миллиона евро.
Ведомство возмутили слова Лукашика, произнесенные им на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание дипломата не приводится, передает РИА Новости со ссылкой на черногорские СМИ.
Тремя днями ранее МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова из-за «удара» по азербайджанскому посольству в Киеве. По словам представителей министерства, в результате удара якобы российского снаряда было повреждено здание азербайджанской дипломатической миссии в украинской столице.