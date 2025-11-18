МИД Черногории вызвал посла России

За это проголосовали 44 депутата, против — пятеро, воздержались — двое. Министр обороны Драган Крапович пояснил, что в состав миссии войдут около 700 военнослужащих из стран НАТО и некоторых государств партнеров, штаб квартира будет располагаться в немецком Висбадене. «Оптимальным вариантом» он назвал участие в NSATU до двух военнослужащих Вооруженных сил страны. Крапович считает, что это «поспособствует укреплению авторитета и международной репутации Черногории».