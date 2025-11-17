Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что мир на Украине будет достигнут к 2027 году. При этом он уклонился от ответа на вопрос, продолжит ли Париж поддерживать Киев после ухода политика из Елисейского дворца. По словам Макрона, за последние месяцы уже был принят ряд «поворотных решений».