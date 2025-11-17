Бельгийский министр обвинил Россию в «промывке мозгов» европейцам

Это утверждение идет вразрез с ключевыми декларациями самого Североатлантического альянса. Напомним, еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было официально объявлено, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это решение неоднократно подтверждалось, в том числе на саммите в Брюсселе в июне 2021 года, где главы государств прямо заявили: «Мы подтверждаем решение о том, что Украина станет членом НАТО».