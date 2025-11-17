Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Грузии Кобахидзе поддержал идею запрета голосования за рубежом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что считает правильной инициативу правящей партии «Грузинская мечта» разрешить голосование в ходе парламентских выборов только с территории страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что считает правильной инициативу правящей партии «Грузинская мечта» разрешить голосование в ходе парламентских выборов только с территории страны.

Кобахидзе сказал, что граждане Грузии, пребывающие в других государствах, «подвержены иностранному влиянию», и голосование следует проводить там, где полностью распространяется юрисдикция Грузии.

Тем, кто хочет проголосовать, премьер предложил «приехать, увидеть и оценить обстановку».

Читайте материал «Макрон заявил, что Франция поставит Украине 55 локомотивов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше