Премьер-министр Грузии Кобахидзе поддержал идею запрета голосования за рубежом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что считает правильной инициативу правящей партии «Грузинская мечта» разрешить голосование в ходе парламентских выборов только с территории страны.
Кобахидзе сказал, что граждане Грузии, пребывающие в других государствах, «подвержены иностранному влиянию», и голосование следует проводить там, где полностью распространяется юрисдикция Грузии.
Тем, кто хочет проголосовать, премьер предложил «приехать, увидеть и оценить обстановку».
