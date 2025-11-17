На Украине задержали 15 человек по делу о коррупции в армии

«За три недели прокуроры задокументировали почти 1,5 миллиона гривен (35,68 тысячи долларов) взяток за назначение на должности, перевод между частями, бронирование, оформление на службу», — отмечается в сообщении.
Параллельно правоохранители задержали 22 человека по подозрению в организации незаконного выезда граждан за границу. Согласно недавнему опросу исследовательского центра SOCIS, 48,5% украинцев считают высокий уровень коррупции главной проблемой страны, а 65% респондентов называют хищение бюджета основной ошибкой властей.
Ранее Life.ru писал, что в Сумской области Украины в течение двух месяцев военнослужащим ВСУ не производятся положенные выплаты. Сообщается, что в регион продолжают прибывать мобилизованные из учебных центров без полного пакета документов, включая военные билеты.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.