ООН созывает заседание по Украине

Согласно опубликованному расписанию, заседание начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Примечательно, что в октябре заседания Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу не проводились. Это был первый такой месяц с начала специальной военной операции.