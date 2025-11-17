Ричмонд
ООН созывает заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации на Украине, 20 ноября. Инициатором выступила Великобритания, к запросу также присоединились Дания, Франция, Греция и Словения. Об этом сообщили в британском постоянном представительстве при Организации.

«Заседание Совета Безопасности по Украине. Оно состоится в четверг, 20 ноября», — говорится в публикации британского постпредства в соцсети Х.

Согласно опубликованному расписанию, заседание начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Примечательно, что в октябре заседания Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу не проводились. Это был первый такой месяц с начала специальной военной операции.

Ранее телеканал RT сообщал, что МОК 19 ноября представит в Генассамблее ООН резолюцию об олимпийском перемирии, которое должно обеспечить прекращение конфликтов и безопасное участие спортсменов и зрителей во время Игр. Документ от имени Италии представит глава оргкомитета Игр-2026 Джованни Малаго. Зимняя Олимпиада пройдет 6−22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

