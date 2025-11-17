У мэра появился конкурент: в Кишерти развернулась борьба за кресло главы округа

В Прикамье продолжается процесс отбора кандидатов на посты глав муниципалитетов. URA.RU уже писало, что ранее были объявлены конкурсы в Чердынском и Карагайском округах. А в гонке за кресло мэра Нытвы остались два кандидата из шести.