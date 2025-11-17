На сайте Верховной рады зарегистрировали петицию об отставке кабмина Украины

Обвинения по делу предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался отмыванием средств. Кроме того, обвинение предъявили бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского. 13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о проведении аудита всех госкомпаний. В тот же день в Раде начался сбор подписей за отставку правительства. -0-