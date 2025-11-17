На сайте Верховной рады зарегистрировали петицию об отставке кабмина Украины

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петиция с требованием об отставке кабинета министров Украины зарегистрирована на сайте Верховной рады, сообщает ТАСС.
«Мы, граждане Украины, требуем от Верховной рады инициировать отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава кабинета министров из-за потери доверия общества, вызванной масштабной коррупцией в сфере энергетики, в которую вовлечены министры», — говорится в тексте петиции.
В числе других требований — сформировать многопартийную коалицию депутатских фракций, которая создаст новое правительство национального единства. В настоящий момент петиция набрала 82 голоса из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения, на сбор нужного количества подписей, согласно закону, отведено три месяца.
Ранее украинские партии «Европейская солидарность» (ЕС) и «Голос» официально потребовали от Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии «Слуга народа» и назначить новый кабмин. Причиной называют коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича.
10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в компании «Энергоатом», а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на момент расследуемых событий главой Минэнерго. Затем НАБУ начало публиковать фрагменты разговоров в квартире Миндича, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы.
Обвинения по делу предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался отмыванием средств. Кроме того, обвинение предъявили бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского. 13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о проведении аудита всех госкомпаний. В тот же день в Раде начался сбор подписей за отставку правительства. -0-