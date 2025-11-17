AFP: в Париже прошел обыск в фирме, предположительно платившей Макрону

Французские следователи провели обыски в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey, от которой президент Эммануэль Макрон, по версии следствия незаконно получал деньги в ходе предвыборных компаний 2017 и 2022 годов.
Компания, по данным верхней палаты французского парламента, консультировала французское правительство и не платила налоги в период с 2011 по 2020 годы.
Макрон заявлял, что счета его предвыборной кампании уже проверялись.
