Трамп не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы

«Я ничего не исключаю. Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они отправили в нашу страну сотни тысяч людей из тюрем», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, исключает ли он присутствие американских войск в Венесуэле.
