Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, отметив масштаб незаконной миграции из этой страны.

Источник: © РИА Новости

«Я ничего не исключаю. Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они отправили в нашу страну сотни тысяч людей из тюрем», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, исключает ли он присутствие американских войск в Венесуэле.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше