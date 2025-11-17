Трамп допустил возможность контакта с Мадуро

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп допустил возможность контакта со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом пишет ТАСС.
«В определенный момент я с ним буду говорить», — заявил американский лидер, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, готов ли он будет контактировать с Мадуро.
«Да, я бы, вероятно, с ним переговорил. Да. Я говорю со всеми», — сказал Трамп. -0-
