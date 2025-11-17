Трамп допустил возможность наземной операции в Венесуэле и разговор с Мадуро

Ранее Дональд Трамп заявил, что руководство Венесуэлы проявляет интерес к переговорам с США. Он также сообщил о желании вовлечь Конгресс в обсуждение возможных действий американских военных в регионе, хотя формально его разрешение для начала военной операции не требуется.