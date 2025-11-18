Два человека погибли, четыре пострадали в результате массового ДТП в Республике Корея

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и четыре пострадали в понедельник утром в результате аварии с участием 13 транспортных средств, в том числе автоцистерны, грузовых и легковых автомобилей, в Республике Корея. Авария приобрела цепной характер. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информационное агентство Yonhap.