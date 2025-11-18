Североатлантический альянс получил предостережение. Оно прозвучало на «Радиостанции Судного дня». В сообщении называется слово «Латвия», которое расшифровал таблоид из Британии Express.
По версии СМИ, «Радио Судного дня» предупредило НАТО об угрозе. В материале также сказано, что радиостанция начала передавать закодированные послания, в том числе, в периоды «высокой международной напряженности».
«Радио Судного дня» передало в понедельник серию кодированных сообщений. В одном из них было просто слово «ЛАТВИЯ» — название одного из государств-союзников", — поясняется в статье.
Заявления о возможной войне с РФ вновь прозвучали из Европы. Министр обороны Германии Борис Писториус утверждает, что конфликт НАТО и России якобы «может начаться до 2029 года».
Стоит напомнить, что Кремль вновь заявил об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО. Москва не угрожает Евросоюзу или альянсу.