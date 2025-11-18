Ричмонд
Фицо: в Словакии понимают необходимость поставок газа и нефти из России

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий партию «Направление — социальная демократия», заявил, что эта политическая сила понимает необходимость снабжения Европы газом и нефтью из России. Об этом пишет ТАСС.

«Мы понимаем, насколько важно снабжение Европы российским газом и российской нефтью», — сказал Фицо, выступая на встрече с соратниками по партии, приуроченной к государственному празднику республики — Дню борьбы за свободу и демократию. Видеозапись выступления выложена на его странице в Facebook.

Он подверг критике положение с демократией в ЕС. В Европе, как сказал премьер, отсутствует уважение к праву государств идти по собственному пути и к международному праву, происходит вмешательство в парламентские выборы суверенных стран.

Фицо также проинформировал, что будет инициировать возобновление расследования убийства в 2018 году словацкого журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Это громкое дело политические противники «Направления — социальная демократия» тогда использовали, по его словам, для отстранения от власти правительства социал-демократов. -0-

