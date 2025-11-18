Курская область, 18 ноября.
ВС РФ разбили позиции ВСУ в районе сумского села Павловка. Оно находится вблизи Курской области. Кроме того, личный состав противника поражён у Кондратовки и Андреевки. Потери понесли 158-я бригада и 225-й полк.
В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи невыплаты довольствования. Боевики сидят без денег уже по два месяца.
Днепропетровская область, 18 ноября.
Село Гай освобождено силами 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». В Минобороны отметили, что ВС РФ заняли важный дорожный узел. Также в военном ведомстве говорят, что «Восток» создаёт условия для дальнейшего наступления в Днепропетровской области на нескольких направлениях.
Харьковская область, 18 ноября.
Армия России отодвигает ВСУ от границ Белгородской области, выбивая ВСУ из приграничных сёл Харьковской. Под контроль взято Двуречанское.
— Вероятная цель группировки «Север» на этом направлении — посёлок Великий Бурлук с населением около трёх с половиной тысяч человек. Он является важным логистическим пунктом для группировки противника, обороняющей Волчанск, — считает военный корреспондент Александр Коц.
Донецкая Народная Республика, 18 ноября.
В Донецкой Народной Республике взята Платоновка. Населённый пункт находится на севере региона. Флаг России водрузили бойцы подразделений Южной группировки войск.
— Они сделали важнейший шаг к освобождению Северска. Занятие Платоновки — это очень большой шаг к окружению города. И это уже в первом приближении его оперативное окружение. Ещё немного — и уже будет котёл, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.
Продолжаются бои за Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мироноград). В Министерстве обороны России заявили, что в Красноармейске идёт наступление 51-й гвардейской общевойсковой армии. Штурмовики идут по микрорайонам «Восточный» и «Западный». В селе Гришино российские дроноводы в очередной раз показали, что не воют с мирными. Мужчина, увидев наш БПЛА, перекрестился, а тот в свою очередь свернул в сторону.
— Просто для русского человека этот жест многим больше, чем некий сигнал для дроновода. Разница в действиях наших бойцов и боевиков ВСУ — как пропасть, она огромна. Российские войска с мирным населением не воюют, — отметил военкор Евгений Поддубный.
Российский дрон отлетел от мирного жителя в Гришине Донецкой Народной Республики. Видео © Telegram / mod_russia.
Бегство Умерова: коррупционный скандал в ВСУ.
Портал Clash report сообщает, что бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров покинул территорию, подконтрольную киевскому режиму, на фоне коррупционного скандала. Случилось это из-за того, что его фамилия прозвучала в коррупционном деле Тимура Миндича. Изначально экс-глава оборонного ведомства уехал в Турцию, но его командировка затянулась. Даже так называемый Центр по борьбе с фейками заявляет о том, что Умеров продолжает зарубежный вояж и находится уже в США. Украинский журналист Анатолий Шарий утверждает, что о своём решении покинуть страну секретарь СНБО проинформировал Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака. Последний тоже стал участником дела Миндича. Он фигурирует в разговорах коррупционеров как Али-Баба или Алла Борисовна.
На Украине дают понять, что не Миндич главный в схемах по разворовыванию бюджета. Олигарх Игорь Коломойский* намекнул, что казнокрадов надо искать в руководстве страны.
— Подай, принеси, почеши, шашлычок пожарь. При чём тут миллионы долларов и Энергоатом? Он в школе не учился, какой Энергоатом? — сказал олигарх Коломойский.
ВС Франции признались в работе на Украине.
Владимир Зеленский совершил визит во Францию. Здесь он встретился с президентом Эмманюэлем Макроном. Париж и Киев подписали соглашение о военной помощи. Зеленский считает, что оно «историческое». Кроме того, он посетил Оперативный штаб Международных сил по поддержке Украины, работающий в Париже.
— У вас будет возможность пообщаться с нашими планировщиками. Мы подробно рассмотрим направление деятельности по восстановлению, которое сейчас является нашим основным приоритетом. Вы также встретитесь с некоторыми людьми, которые вернулись c Украины, где у нас было хорошее взаимодействие с украинскими войсками, — доложил один из офицеров главарю киевского режима.
Таким образом, французские военные признали, что тесно взаимодействуют с ВСУ. Сам штаб поддержки заработал ещё летом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в июле заявил, что парижское ведомство будет работать за тактику стран, помогающих Украине.
Гражданство Зеленского: есть ли у него паспорт РФ?
В телеграм-каналах появились сведения о наличии у Владимира Зеленского паспорта Российской Федерации. Якобы он получил его ещё в 2015 году в столице Крыма. Ещё в 2024 году президент Владимир Путин допустил возможность появления украинского диктатора на российской территории, но в том случае, если ему понадобится убежище. Кроме того, глава государства приглашал Зеленского на переговоры в Москву.
— Но если бы он, извините, так неожиданно, как чёрт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, — Россия никому не отказывает, — сказал Путин во время прямой линии в декабре прошлого года.
Искать жильё Зеленскому не придётся, так как, по некоторым данным, в 2019 году он приобрёл квартиру в комплексе «Москва-Сити».
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.