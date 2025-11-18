Новости СВО. Разгром ВСУ в Гае, Двуречанском и Платоновке, Северску грозит котёл, окружение Зеленского бежит, военные Франции помогают Киеву, 18 ноября

Портал Clash report сообщает, что бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров покинул территорию, подконтрольную киевскому режиму, на фоне коррупционного скандала. Случилось это из-за того, что его фамилия прозвучала в коррупционном деле Тимура Миндича. Изначально экс-глава оборонного ведомства уехал в Турцию, но его командировка затянулась. Даже так называемый Центр по борьбе с фейками заявляет о том, что Умеров продолжает зарубежный вояж и находится уже в США. Украинский журналист Анатолий Шарий утверждает, что о своём решении покинуть страну секретарь СНБО проинформировал Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака. Последний тоже стал участником дела Миндича. Он фигурирует в разговорах коррупционеров как Али-Баба или Алла Борисовна.