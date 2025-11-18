Сенатор-русофоб Грэм* заявил о движении «сокрушительных» санкций против России

Сенатор уточнил, что предлагаемый законопроект может наделить Вашингтон правом вводить вторичные санкции и пошлины против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.
Ранее эксперты предупреждали, что подобные меры способны негативно отразиться на экономических интересах самих Соединённых Штатов. Политолог Константин Блохин привёл в пример Индию, которая начала пересматривать свои международные отношения в ответ на угрозы США.
