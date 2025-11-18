Ричмонд
Израиль подал запрос в МУС об отмене ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Израиль обратился с запросом в Международный уголовный суд (МУС), в котором просит отстранить от дел в отношении еврейского государства прокурора Карима Хана и отменить выданные им ордера на арест главы правительства Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Источник: Газета.Ру

В заявлении МИД еврейского государства говорится, что 17 ноября было подано ходатайство в апелляционную палату МУС об отстранении прокурора суда Карима Хана от участия в разбирательствах, касающихся Израиля. В нем также содержится требование отменить необоснованные ордера на арест, выданные прокурором в отношении Нетаньяху и Галанта.

МИД Израиля считает, что действия Хана против еврейского государства были направлены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от выдвинутых прокурору обвинений в серийных сексуальных домогательствах.

21 ноября прошлого года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Почти одновременно с этим против Карима Хана были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

