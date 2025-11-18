Израиль подал запрос в МУС об отмене ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

В заявлении МИД еврейского государства говорится, что 17 ноября было подано ходатайство в апелляционную палату МУС об отстранении прокурора суда Карима Хана от участия в разбирательствах, касающихся Израиля. В нем также содержится требование отменить необоснованные ордера на арест, выданные прокурором в отношении Нетаньяху и Галанта.