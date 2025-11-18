Арестович* предсказал судьбу Умерова после побега в Турцию

Ранее телеканал RT сообщал, что Умеров продлил свою зарубежную командировку до 19 ноября на фоне слухов о его возможной причастности к коррупционному скандалу. При этом СМИ утверждают, что Умеров вернется в страну 20 ноября и сейчас находится в США на запланированных встречах по укреплению международной поддержки Украины. Продление командировки совпало с расследованием НАБУ о крупных хищениях в энергетике, после которого в отставку подала министр энергетики и были отстранены несколько чиновников «Энергоатома».