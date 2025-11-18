МИД: Москва не получала от Киева уведомления о прекращении переговоров

«Во-первых, это [понимание] основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров, — сказал он. — А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий [по дипломатическим каналам они не предпринимали]».