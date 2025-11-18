Ричмонд
МИД: Москва не получала от Киева уведомления о прекращении переговоров

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия не получала от Украины официального уведомления об остановке переговорного процесса. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, это [понимание] основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров, — сказал он. — А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий [по дипломатическим каналам они не предпринимали]».

Дипломат отметил, что Украина получила все документы, которые были предоставлены с российской стороны. «То есть проект меморандума, соответствующие предложения, которые могли стать и должны были стать основой для дальнейшей дискуссии. Но она не предоставила никакой [реакции] со своей стороны», — подчеркнул он.

Ранее газета The Times написала в статье об интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей про официальную остановку Киевом переговоров с Москвой, а украинские СМИ привели те же слова как цитаты замглавы украинского МИД.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС ранее заявил, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, мяч находится на украинской стороне. Дипломат констатировал, что переговоры «поставлены Киевом на паузу», а турецкие представители «не раз призывали их возобновить».