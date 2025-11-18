Ричмонд
Новосибирский депутат Госдумы Аксененко назвал недопустимыми блокировки WhatsApр* и Telegram

22 октября Роскомнадзор подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApр* и Telegram в России.

Источник: Сиб.фм

Российские пользователи WhatsApp* начали получать уведомления от самого мессенджера с предложением связать аккаунт с электронной почтой. Это называется одним из способов избежать возможной частичной или полной блокировки мессенджера Роскомнадзором.

Депутаты Государственной думы Александр Аксененко в интервью Сиб.фм заявил о том, что считает недопустимым блокировать популярные средства связи.

«Я не думаю, что возможны какие-то тотальные запреты. При этом сам лично я, как и вся наша фракция, использую все доступные способы связи с избирателями и считаю, что мы не имеем права указывать людям, где им общаться друг с другом и где обращаться к депутатам за помощью. Блокировки абсолютно недопустимы! Да, уже разработан отечественный Макс, но нужно проверить, соответствует ли его “архитектура” тем мессенджерам, которые, как говорят, может попасть под запрет. Мессенджер — это средство связи, которое должно быть в первую очередь удобно и безопасно для пользователя. И если МАКС — достойная альтернатива, люди и сами с радостью будут ими пользоваться. Для этого просто нужно время. Когда-то, помнится, и Телеграм не все любили, а теперь это самый популярный в мире мессенджер», — сказал Сиб.фм Аксененко.

Как ранее рассказал новосибирский юрист Демьян Карякин, действия по ограничению доступа к мессенджерам могут противоречить Конституции РФ и ряду федеральных законов.

*WhatsАpр принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.