США планируют поставить Саудовской Аравии F-35

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США планируют поставить истребители пятого поколения F-35 Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

«Да, я скажу это. Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме. -0-

