Украинская сторона неделей ранее объявила об остановке переговоров с Россией. Однако никакого официального сообщения власти РФ не получили. Так заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, транслирует газета «Известия».
Представитель Министерства отметил, что Киев получил документы от российской стороны. Москва передала проект меморандума, который должен был послужить опорой для переговоров. Однако Киев никак не прокомментировал документ.
«Это понимание основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров. А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса», — утвердил Родион Мирошник.
По мнению президента Финляндии Александра Стубба, переговоры по Украине начнутся не ранее февраля-марта 2026 года. Он считает, что конфликт не завершится в этом году.