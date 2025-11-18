Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает любые возможные меры в отношении Венесуэлы, включая применение наземных сил. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен добиться решения венесуэльского вопроса и не готов заранее ограничивать варианты действий.
Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, исключает ли он возможность военной операции на территории Венесуэлы. Глава Белого дома ответил, что не намерен заранее отказываться от каких-либо решений.
По словам президента, ситуация в Венесуэле требует активных действий, и США будут действовать в соответствии с собственными интересами, оставляя открытыми все возможные сценарии.
Ранее Трамп заявил, что американская сторона может провести переговоры с президентом Венесуэлы Николосом Мадуро.