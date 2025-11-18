Шарий: Умеров готов дать показания ФБР на Зеленского и Ермака

Блогер уточнил, что Умеров сейчас находится за границей вместе с женой и детьми.
«Его родственниками совместно принято решение давать показания ФБР по одному старому “одесскому”, условно, делу, по которому Умеров не может являться подозреваемым», — написал Шарий.
В обмен на сообщение украинский чиновник надеется избежать подозрений, которые НАБУ может предъявить ему в деле о плёнках Миндича. Также он рассчитывает получить защиту и охрану от США. Шарий отметил, что Умеров хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР. Он предположил, что это может произойти в ближайшие часы.
Согласно информации Шария, аналогичное решение приняла ещё одна высокопоставленная чиновница. Она собирается дать показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).
Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.