Секретарь СНБО Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров осознает, что на родине ему может грозить преследование. Именно поэтому он бежал за границу. Подобное мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
О своем решении Умеров, по словам сенатора, уже лично проинформировал киевского главаря Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.
«Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды», — написал Пушков в Telegram-канале.
Накануне депутат Верховной рады Украины Анна Скороход признала, что коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского стал причиной парламентского кризиса.