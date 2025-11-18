Путин может провести прямую линию 18 или 19 декабря, сообщили СМИ

«В Кремле обсудили 19 декабря как рабочую дату для совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Альтернативная дата — 18 декабря, четверг, — традиционный для такого формата день недели», — говорится в сообщении.
Как уточняет издание, о планах провести прямую линию 19 декабря ему сообщили федеральный чиновник и источник на медиарынке, а также осведомленный источник, близкий к администрации президента, который отметил, что окончательное решение будет принято позже.
В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к администрации президента, назвали четверг, 18 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата прямой линии определена, подготовка к мероприятию ведется активно.