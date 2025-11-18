Ричмонд
МИД Черногории вызвал российского посла после слов о миссии на Украине

МИД Черногории вызвал посла РФ Александра Лукашика после его резких комментариев об участии страны в миссии НАТО на Украине. Российский дипломат заявил, что решение Подгорицы отправить солдат на обучение и помощь украинским войскам укрепляет напряжённость в отношениях с Россией и закрепляет за Черногорией статус «недружественной страны».

Источник: Life.ru

По словам Лукашика, действия черногорских властей демонстрируют единство парламента и исполнительной власти в «демонизации России».

«Данный шаг, хотя формально может рассматриваться как символический, всё же указывает на то, что черногорский парламент в своей массе действует заодно с исполнительной властью», — подчеркнул дипломат.

Российский посол также назвал участие Черногории в миссии ЕС по военной помощи Украине «конкретным вкладом» в усилия Запада по поставкам вооружений и обучению украинских военных.

«Вряд ли усугубляющийся разрыв с Россией идёт в русле их чаяний. В свою очередь Москва, как и ранее, твёрдо высказывается за нормализацию российско-черногорских связей», — добавил Лукашик.

В свою очередь официальная Подгорица сочла комментарии посла неприемлемым вмешательством во внутренние дела страны. МИД Черногории заявил, что «подобные сообщения будут расцениваться как преднамеренные враждебные действия, на которые ведомство будет реагировать адекватно». В ведомстве подчеркнули, что их действия определяются национальными интересами, членством в НАТО и процессом вступления в ЕС.

Ранее Life.ru писал, что российское посольство ответило Румынии на обвинения в нарушении воздушного пространства. В дипмиссии заявили, что история с «обломками российского дрона» была спектаклем, чтобы обвинить Москву. Посольство подчеркнуло, что доказательств нарушения нет без маршрута полёта БПЛА.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

