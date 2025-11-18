МИД Черногории вызвал российского посла после слов о миссии на Украине

В свою очередь официальная Подгорица сочла комментарии посла неприемлемым вмешательством во внутренние дела страны. МИД Черногории заявил, что «подобные сообщения будут расцениваться как преднамеренные враждебные действия, на которые ведомство будет реагировать адекватно». В ведомстве подчеркнули, что их действия определяются национальными интересами, членством в НАТО и процессом вступления в ЕС.