Трамп выразил надежду на «довольно скорое» завершение конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп вновь сделал заявление по украинскому конфликту. Президент США выразил надежду на скорое окончание кризиса. Так он ответил на вопрос журналистов в Белом доме.
Президент США добавил, что желает, чтобы общество оценило его «прекрасную работу» по мировым конфликтам. Он вновь напомнил, что «остановил восемь войн».
«А еще один конфликт, как я полагаю, довольно скоро будет прекращён», — заверил Дональд Трамп.
Американский лидер, помимо прочего, заявил, что сделает «что угодно», чтобы прекратить поставки наркотиков в США. Он оценил вероятность нанесения ударов по Мексике для достижения планов. По его словам, такое действие возможно. Президент подчеркнул, что его устраивает вариант с ударами по Мексике.