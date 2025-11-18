Ричмонд
Трамп выразил надежду на «довольно скорое» завершение конфликта на Украине

Трамп заверил, что надеется на скорое урегулирование украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вновь сделал заявление по украинскому конфликту. Президент США выразил надежду на скорое окончание кризиса. Так он ответил на вопрос журналистов в Белом доме.

Президент США добавил, что желает, чтобы общество оценило его «прекрасную работу» по мировым конфликтам. Он вновь напомнил, что «остановил восемь войн».

«А еще один конфликт, как я полагаю, довольно скоро будет прекращён», — заверил Дональд Трамп.

Американский лидер, помимо прочего, заявил, что сделает «что угодно», чтобы прекратить поставки наркотиков в США. Он оценил вероятность нанесения ударов по Мексике для достижения планов. По его словам, такое действие возможно. Президент подчеркнул, что его устраивает вариант с ударами по Мексике.

