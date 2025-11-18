Трамп выразил надежду на «довольно скорое» завершение конфликта на Украине

Американский лидер, помимо прочего, заявил, что сделает «что угодно», чтобы прекратить поставки наркотиков в США. Он оценил вероятность нанесения ударов по Мексике для достижения планов. По его словам, такое действие возможно. Президент подчеркнул, что его устраивает вариант с ударами по Мексике.