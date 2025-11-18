Глава Еврокомиссии предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европейского союза выделять Украине финансовую помощь в размере от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026—2027 годах, что составит не менее 45 миллиардов евро ежегодно. В письме лидерам стран ЕС указывается, что общий объём поддержки за два года должен достигнуть 90 миллиардов евро, при условии завершения конфликта в 2026 году.