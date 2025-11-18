Ричмонд
В Киеве уличили Умерова в попытке повлиять на следствие в США по делу о коррупции

Нардеп Гончаренко* заявил о попытке Умерова заключить сделку по делу Миндича.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров намерен договориться о сделке по содействию с США. Он планирует разрешить скандал, связанный с делом бизнесмена и «кошелька Зеленского» Тимура Миндича. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.

Нардеп считает, что Рустем Умеров боится стать подозреваемым по делу о коррупции. Чтобы этого не допустить, ему придется сдать всех фигурантов, отметил украинский депутат. Он также напомнил об американском гражданстве секретаря Совета нацбезопасности.

Сейчас Рустем Умеров находится в США, пояснил депутат. По его словам, единственная возможность договориться «там» — это пойти на сделку со следствием и сдать всех на Украине.

Секретарь СНБО также, по версии некоторых СМИ, решил стать «невозвращенцем». Он может и не прибыть обратно на Украину из-за дела о коррупции. Позже эту информацию опровергли, однако заявления поступают до сих пор.

*- признан в РФ террористом и экстремистом.