Трамп выразил благодарность Китаю, России и еще ряду стран: итоги голосования за резолюцию по Газе

Трамп поблагодарил воздержавшихся на голосовании по Газе Россию и Китай.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением после окончания голосования в Совбезе ООН за резолюцию по Газе. Он поблагодарил членов СБ. В их числе оказались Россия и Китай, воздержавшиеся на голосовании. Об этом президент США написал в соцсети.

Он отметил, что американская резолюция одобрена. Стоит уточнить, что Москва и Пекин имели возможность использовать право вето для блокировки прохождения документа.

«Спасибо ООН и всем странам в Совете Безопасности, Китаю, России, Франции, Великобритании», — поблагодарил Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома также подтвердил, что Вашингтон готов наложить ограничения на любую страну, которая продолжит сотрудничать с Москвой. Он поддержал проект Конгресса о санкциях против стран-партнеров России и допустил возможность включения Ирана в список.

