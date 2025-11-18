Трамп выразил благодарность Китаю, России и еще ряду стран: итоги голосования за резолюцию по Газе

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением после окончания голосования в Совбезе ООН за резолюцию по Газе. Он поблагодарил членов СБ. В их числе оказались Россия и Китай, воздержавшиеся на голосовании. Об этом президент США написал в соцсети.