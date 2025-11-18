Ричмонд
Небензя выразил опасения после принятия СБ ООН резолюции по Газе: чем это грозит

Небензя назвал котом в мешке принятую американскую резолюцию по Газе.

Источник: Комсомольская правда

В Совете безопасности ООН состоялось голосование за американскую резолюцию по Газе. Документ приняли. Постпред России при международных организациях Василий Небензя назвал резолюцию «котом в мешке».

Он заявил, что США и Израиль могут объединиться для выполнения «бесконтрольных экспериментов». Постпред назвал проект «ширмой» для Вашингтона и Тель-Авива.

«Россия исходила из того, что резолюция должна отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, в первую очередь краеугольную формулу двух государств для двух народов», — добавил Василий Небензя.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп поблагодарил членов СБ за принятие документа. В их числе оказались Россия и Китай, воздержавшиеся на голосовании.

