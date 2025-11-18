Депутаты хотят вызвать на ковер «Цифровое Приморье» из-за срыва контроля за перегрузами

«Мы выделяем средства на пункты весового контроля и продолжаем говорить о том, что перегруз отрицательно сказывается на дорожном полотне. И я вижу, как работает выездной пункт весового контроля. Нет экипажа ГИБДД. Стоит эшелон габаритной техники, который просто ждет, когда этот пункт снимется с работы и уедет, чтобы дальше продолжать свою бизнес-деятельность, которая вредит нашему общему делу», — отметил вице-спикер Заксобрания Приморского края Сергей Кузьменко.
В рамках обсуждения госпрограммы, финансируемой в 2025 году в объеме 35,8 млрд рублей, первый замминистра транспорта края Евгений Тимонов сообщил, что исполнение бюджета на текущий момент достигло 67%. В планах ведомства — обновление 231 км дорог, ввод 16 отремонтированных мостов и приобретение 50 быстровозводимых мостовых конструкций на следующий год. Особое внимание уделяется благоустройству подъездов к пунктам пропуска, таким как «Краскино».
При этом ключевой проблемой остается неработоспособность автоматизированных пунктов контроля, переданных концессионеру «Цифровое Приморье». Как пояснил Тимонов, установленные «рамки» функционируют с перебоями из-за проблем с датчиками, которые сейчас заменяются на отечественные аналоги. В результате нарушители не несут ответственности, а штрафы не выписываются. Ространснадзор располагает в регионе лишь одним передвижным пунктом, чего катастрофически недостаточно.
