Депутаты хотят вызвать на ковер «Цифровое Приморье» из-за срыва контроля за перегрузами

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ФедералПресс. Критическая ситуация с системой весогабаритного контроля грузового транспорта в Приморском крае вызвала резкую реакцию депутатов Заксобрания. Парламентарии выразили серьезное недовольство работой концессионера ООО «Цифровое Приморье», установившего восемь неработающих на постоянной основе автоматических комплексов, и намерены вызвать его представителей для отчета. Поводом стало обсуждение исполнения госпрограммы развития транспортного комплекса, в ходе которого выяснилось, что дорожное полотно продолжает стремительно разрушаться из-за перегруженных фур.

Источник: Reuters

«Мы выделяем средства на пункты весового контроля и продолжаем говорить о том, что перегруз отрицательно сказывается на дорожном полотне. И я вижу, как работает выездной пункт весового контроля. Нет экипажа ГИБДД. Стоит эшелон габаритной техники, который просто ждет, когда этот пункт снимется с работы и уедет, чтобы дальше продолжать свою бизнес-деятельность, которая вредит нашему общему делу», — отметил вице-спикер Заксобрания Приморского края Сергей Кузьменко.

В рамках обсуждения госпрограммы, финансируемой в 2025 году в объеме 35,8 млрд рублей, первый замминистра транспорта края Евгений Тимонов сообщил, что исполнение бюджета на текущий момент достигло 67%. В планах ведомства — обновление 231 км дорог, ввод 16 отремонтированных мостов и приобретение 50 быстровозводимых мостовых конструкций на следующий год. Особое внимание уделяется благоустройству подъездов к пунктам пропуска, таким как «Краскино».

При этом ключевой проблемой остается неработоспособность автоматизированных пунктов контроля, переданных концессионеру «Цифровое Приморье». Как пояснил Тимонов, установленные «рамки» функционируют с перебоями из-за проблем с датчиками, которые сейчас заменяются на отечественные аналоги. В результате нарушители не несут ответственности, а штрафы не выписываются. Ространснадзор располагает в регионе лишь одним передвижным пунктом, чего катастрофически недостаточно.

Напомним, ранее во Владивостоке убрали выделенную полосу после жалоб и недовольств местных жителей.