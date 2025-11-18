«Сейчас не время». Вопрос об установке памятника Сталину на Урале отложили

В Екатеринбурге в очередной раз разгорелись нешуточные страсти вокруг фигуры Иосифа Сталина. Общественники предложили установить ему памятник, но власти сняли этот вопрос с рассмотрения. Почему — в материале «АиФ-Урал».
«Символ порядка»
С предложением установить «отцу народов» памятник выступили Свердловская общественная организация «Грузинское общество “Сакартвело”, Центр Сталина и региональное отделение “Интернационального союза диаспор”. Конкретное место заявители не указали, но предложили на выбор локации на Уралмаше и площадку перед Окружным домом офицеров. Более того, они представили готовый дизайн-проект монумента. По их мнению, это должен быть бюст вождя на постаменте из красного гранита общей высотой почти 3,5 метра. Надпись на табличке гласит: генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин 1879−1953.
«Ни у кого нет сомнений, что Сталин как великий созидатель сделал невероятно много для того, чтобы Советский Союз поднялся с колен, — пояснил руководитель грузинского общества “Сакартвело” Нукри Чавлеишвили. — С его именем наш народ-победитель связывает Великую Победу в самой страшной войне. Мы прекрасно понимаем, что именно при нём была создана атомная бомба, которая дала нам возможность сохраниться как суверенному государству и сегодня».
По словам общественника, сегодня в обществе огромный спрос на порядок и справедливость. Люди просят, чтобы чиновники не воровали, а работали на благо страны. И для многих Сталин является символом жёсткого порядка и ответственности власти.
Мнения разделились
Чтобы узнать мнение общественности, депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин на своей странице в соцсети организовал опрос: нужен ли такой памятник? Как водится, разгорелась дискуссия, традиционно разделившая горожан на два лагеря:
«Нет, не нужен. Иначе какая-то странная двойная мораль получается: и память репрессированных чтим, и организатора этих репрессий».
«Очень нужен. Слишком уж много у людей негативных стереотипов. Очень хорошо в своё время поработали троцкисты и либералы в очернении памяти этого великого человека».
Тема задела многих. Люди за пару дней оставили около двухсот комментариев — за и против памятника, однако судьба бюста решилась на комиссии по топонимике.
«После бурных дебатов вопрос был снят с рассмотрения, — сообщил Дмитрий Сергин. — Рабочие контакты администрации города и заявителей продолжатся. Взгляды разделились, они были категоричны и диаметрально противоположны. Кто-то на заседании предлагал провести опрос или даже референдум, звучали и иные предложения, о которых писать не буду, дабы не разжигать. К счастью, в семьях моих родителей репрессированных не было, а вот у моей супруги были. Поэтому накануне страсти кипели и у меня дома. Считаю, что чего нам не надо в данный момент, так это противостояния в обществе. Видимо, сейчас не время…».
Четыре улицы в одном городе
Стоит также отметить, что в своё время один из районов Свердловска назывался Сталинским, кроме того, его имя носили целых четыре улицы (все они изначально находились в пригородных посёлках и лишь позднее попали в границы города). В дальнейшем улицу Сталина на Уралмаше переименовали в проспект Орджоникидзе, во Втузгородке она превратилась в улицу Мира, а на Уктусе и в Нижне-Исетске — в Рощинскую и Димитрова.
С конца 20-х и до середины 50-х годов прошлого века в Свердловске было установлено огромное количество культовых сооружений, посвящённых Сталину: памятники, монументы, барельефы, скульптуры, бюсты. Они стояли на площадях и улицах, в парках и скверах, у проходных заводов и фабрик, напротив административных и образовательных учреждений. Ленин и Сталин в Горках, Сталин около знамени, Сталин со свёрнутой газетой в руке и так далее. Ходят слухи, что в середине 30-х бюст Иосифа Виссарионовича был установлен даже на территории Ново-Тихвинского женского монастыря в Зелёной Роще, но простоял недолго: его разрушили какие-то неизвестные личности.
А в феврале 1956 года грянул ХХ съезд КПСС. Поступила информация, что летом первый секретарь ЦК Никита Хрущёв приедет в Свердловск (планировалось совещание по вопросам сельского хозяйства), и местные власти бросились уничтожать всё, что было связано с его предшественником.
Самая шумная история последних лет связана с барельефом, который был установлен в декабре 2021 года на центральной башне Окружного дома офицеров (ОДО). Собственно, речь шла о возвращении зданию его исторического облика. Когда началась борьба с культом личности, образ Сталина на башне был закрыт фанерой, а потом его демонтировали. И когда на фасаде почти через семь десятилетий после смерти вождя появился до боли знакомый профиль, многие глазам своим не поверили. По этому поводу в городе проводились митинги и одиночные пикеты, составлялись петиции, в социальных сетях также велись жаркие споры. Но постепенно все дискуссии сошли на нет.