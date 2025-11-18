«Сейчас не время». Вопрос об установке памятника Сталину на Урале отложили

«После бурных дебатов вопрос был снят с рассмотрения, — сообщил Дмитрий Сергин. — Рабочие контакты администрации города и заявителей продолжатся. Взгляды разделились, они были категоричны и диаметрально противоположны. Кто-то на заседании предлагал провести опрос или даже референдум, звучали и иные предложения, о которых писать не буду, дабы не разжигать. К счастью, в семьях моих родителей репрессированных не было, а вот у моей супруги были. Поэтому накануне страсти кипели и у меня дома. Считаю, что чего нам не надо в данный момент, так это противостояния в обществе. Видимо, сейчас не время…».